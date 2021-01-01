Трима осмокласници са уличени в палеж, съобщиха от полицията.
На 12 август в Районно управление-Севлиево е получен сигнал, че в 08:00 часа е възникнал пожар във физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“ в село Кормянско.
Ученици счупиха стъкло на полицейски автомобил във Видин
Вследствие на пожара са унищожени дюшеме, част от ел. инсталация и мазилка. След разследване са установени извършителите на деянието - три непълнолетни момчета от Севлиево.
По случая е заведена преписка.
На 12 август в Районно управление-Севлиево е получен сигнал, че в 08:00 часа е възникнал пожар във физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“ в село Кормянско.
Ученици счупиха стъкло на полицейски автомобил във Видин
Вследствие на пожара са унищожени дюшеме, част от ел. инсталация и мазилка. След разследване са установени извършителите на деянието - три непълнолетни момчета от Севлиево.
По случая е заведена преписка.