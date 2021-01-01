Мъж на 69 години от Севлиево е задържан за бракониерство. В събота е получен сигнал за отстреляно диво животно в двор на къща в село Угорелец. Това съобщиха днес от ОД на МВР в Габрово.



Полицаи от районното управление в Севлиево установили, че мъжът дере в двора убит благороден елен. По случая е започнало досъдебно производство за извършено престъпление по член 237, алинея 1 от Наказателния кодекс, който третира убиване или улавяне на едър дивеч без разрешително. Законът предвижда лишаване от свобода до една година или глоба от сто до триста лева.