Мъж на 69 години от Севлиево е задържан за бракониерство. В събота е получен сигнал за отстреляно диво животно в двор на къща в село Угорелец. Това съобщиха днес от ОД на МВР в Габрово.
Полицаи от районното управление в Севлиево установили, че мъжът дере в двора убит благороден елен. По случая е започнало досъдебно производство за извършено престъпление по член 237, алинея 1 от Наказателния кодекс, който третира убиване или улавяне на едър дивеч без разрешително. Законът предвижда лишаване от свобода до една година или глоба от сто до триста лева.
Полицаи от районното управление в Севлиево установили, че мъжът дере в двора убит благороден елен. По случая е започнало досъдебно производство за извършено престъпление по член 237, алинея 1 от Наказателния кодекс, който третира убиване или улавяне на едър дивеч без разрешително. Законът предвижда лишаване от свобода до една година или глоба от сто до триста лева.