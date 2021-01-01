Задържаха мъж за побой и грабеж в Габрово

Криминално проявени открадна телефон, съобщиха от полицията.На 8 юни, 39-годишен мъж подал сигнал, че непознат е влезнал в дома му, след употреба на сила иму отнел мобилен телефон.След разследване за по-малко от час бил установен извършителят - 24-годишен мъж, сТелефонът еи по случая е образувано досъдебно производство.