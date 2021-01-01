Криминално проявен преби мъж в дома му и открадна телефон, съобщиха от полицията.
На 8 юни, 39-годишен мъж подал сигнал, че непознат е влезнал в дома му, след употреба на сила и нанесен побой му отнел мобилен телефон.
Задържаха мъж за побой и грабеж в Габрово
След разследване за по-малко от час бил установен извършителят - 24-годишен мъж, с криминални регистрации и осъждан.
Телефонът е намерен и по случая е образувано досъдебно производство.
На 8 юни, 39-годишен мъж подал сигнал, че непознат е влезнал в дома му, след употреба на сила и нанесен побой му отнел мобилен телефон.
Задържаха мъж за побой и грабеж в Габрово
След разследване за по-малко от час бил установен извършителят - 24-годишен мъж, с криминални регистрации и осъждан.
Телефонът е намерен и по случая е образувано досъдебно производство.