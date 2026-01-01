Над 4,5 млн. евро допълнително финансиране са необходими за втория и третия етап от обновяването на централната градска част в Добрич. Възможността за осигуряване на средствата беше обсъдена на заседание на постоянната комисия по „Строителство, инфраструктура и контрол“ към Общинския съвет, на което заместник-кметът по финансите Станка Николова съобщи, че администрацията обмисля нов кредитен ресурс от около 5 млн. евро.

Договорът с „Хидрострой“ АД е на стойност 7,84 млн. евро с ДДС. Наличният остатък от първоначалния заем за ремонта е около 3,25 млн. евро, което не е достатъчно за изпълнението на двата етапа. Според заместник-кмета по строителството инж. Мирослав Игнатов поскъпването на строителните дейности заради променените икономически условия е сред причините за недостига.

Общински съветници поставиха въпроси за липсата на предварителна информация, забавянето на проекта и възможностите за осигуряване на допълнителните средства. Иво Пенчев заяви, че сумата не може да бъде покрита в рамките на настоящия или следващия общински бюджет, и поиска яснота дали договорните цени отговарят на пазарните.

По време на обсъждането бяха предложени оптимизация на проекта и търсене на възможности за икономии. Проектантите обаче посочиха, че отделни елементи са част от цялостната концепция за обновяване на центъра и премахването им може да не доведе до съществени спестявания.

Конкретно решение за осигуряване на недостигащото финансиране не беше взето. Очаква се общинската администрация да представи предложение, което да бъде разгледано от Общинския съвет.

Вторият етап от ремонта на централната градска част на Добрич започна на 28 септември.