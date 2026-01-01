Движението по пътя Добрич – Генерал Тошево в района на село Царевец се осъществява двупосочно в една лента заради пътнотранспортно произшествие. Ударили са се два автомобила, няма тежко пострадали, съобщиха от полицията в Добрич.

По първоначална информация колите са се движили една зад друга. Инцидентът е станал при 57-ия километър на път II-29 в района на Царевец.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че движението се регулира от „Пътна полиция“. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.



В област Добрич се отчита увеличение на тежките пътнотранспортни произшествия с 23, на загиналите – с двама, и на ранените – с 13 спрямо миналата 2025 година, съобщи преди дни на брифинг началникът на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров.