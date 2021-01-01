Заради безводие: Село в Добричко е пред бедствено положение

На няколко меств Добричко, съобщиха от ВИК.- Район Добрич: ул. "Ген. м-р Стефан Попов" - с нарушено водоподаване северна промишлена зона; ул. "Хан Тервел " № 18; ул. " Малка Кайнарджа " ул. " Дунав"- Район Добрич-селска: с. Божурово- Район Балчик: гр. Балчик - ул. "П. Р. Славейков"; с. Църква; с. Царичино- Район Каварна: гр. Каварна - ул. " Хан Аспарух"- Район Тервел: гр. Тервел - ЖК "Изгрев"- Район Г. Тошево: с. Калина; ПС "Добромирци"; с. Сърнино; с. Балканци- Район Шабла: гр. Шабла - ул. "Беласица "; ПС "Дуранкулак" - напор