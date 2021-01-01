На няколко места спират водоподаването в Добричко, съобщиха от ВИК.



- Район Добрич: ул. "Четник Н. Алексиев" - с нарушено водоподаване района над гара Юг

- Район Добрич-селска: с. Гешаново; с. Царевец; с. Врачанци; с. Вратарите

- Район Балчик: в. з. "Момчил"; с. Змеево

- Район Каварна: с. Св. Никола; с. Българево

- Район Тервел: Полк. Савово

- Район Г. Тошево: с. Малина

- Район Шабла: с. Граничар

- Район Крушари: с. Александрия