На няколко места спират водоподаването в Добричко, съобщиха от ВИК.
- Район Добрич: ул. "Четник Н. Алексиев" - с нарушено водоподаване района над гара Юг
- Район Добрич-селска: с. Гешаново; с. Царевец; с. Врачанци; с. Вратарите
- Район Балчик: в. з. "Момчил"; с. Змеево
- Район Каварна: с. Св. Никола; с. Българево
- Район Тервел: Полк. Савово
- Район Г. Тошево: с. Малина
- Район Шабла: с. Граничар
- Район Крушари: с. Александрия
- Район Добрич: ул. "Четник Н. Алексиев" - с нарушено водоподаване района над гара Юг
- Район Добрич-селска: с. Гешаново; с. Царевец; с. Врачанци; с. Вратарите
- Район Балчик: в. з. "Момчил"; с. Змеево
- Район Каварна: с. Св. Никола; с. Българево
- Район Тервел: Полк. Савово
- Район Г. Тошево: с. Малина
- Район Шабла: с. Граничар
- Район Крушари: с. Александрия