Три пожара горят в Бургаско към момента, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Бургас Цветелина Рандева. Единият е в несебърския квартал "Черно море"; пламнали са сухи треви в район зад търговски обект.



Пожарът на това място е регистриран на 8 август. В късния следобед беше потушен, но днес отново се е възобновил. На мястото са три противопожарни автомобила с десет огнеборци, служители от Държавно горско стопанство - Несебър, доброволци.



В 13:39 часа е подаден сигнал за горящи сухи треви и растителност край вилна зона Росенец.



Огънят потушават противопожарен автомобил и трима огнеборци. Вследствие на задимяването е починал 71-годишен мъж, обитавал вила в района.



С огъня към момента се борят противопожарен автомобил и трима огнеборци.



Сухи треви и растителност горят и край село Белила. В момента там гасят три автомобила с осем огнеборци.