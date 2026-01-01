Артър и София - бронираните чаровници на зоопарка в Бургас.
Зоопарк-Бургас
Те може да изглеждат сякаш са облечени в средновековни рицарски доспехи, но зад тази необикновена броня се крият любопитни животни със свой собствен характер.
Зоопарк-Бургас
Знаете ли, че броненосците използват силните си нокти, за да копаят и да търсят храна?
Зоопарк-Бургас
А техният чувствителен нос им помага да откриват интересни аромати и вкусни находки.
БТА
Двама необикновени герои, две любопитни муцунки и още една причина да откриете колко удивителен е животинският свят.