Артър и София - бронираните чаровници на зоопарка в Бургас.

Зоопарк-Бургас

Те може да изглеждат сякаш са облечени в средновековни рицарски доспехи, но зад тази необикновена броня се крият любопитни животни със свой собствен характер.

Зоопарк-Бургас

Знаете ли, че броненосците използват силните си нокти, за да копаят и да търсят храна?

Зоопарк-Бургас

А техният чувствителен нос им помага да откриват интересни аромати и вкусни находки.

БТА

Двама необикновени герои, две любопитни муцунки и още една причина да откриете колко удивителен е животинският свят.