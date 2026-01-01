Chelsea
Chelsea / БТА

Три пробойни, едната под водолинията, и разбито кормилно управление. Така изглежда търговският кораб Chelsea-3, който е на пристанище в Бургас, след като беше ударен от дронове в Черно море.

Chelsea
БТА

Корабът беше атакуван на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 членове на екипажа са спасени. Повредени са предната част от лявата страна, десният борд и кърмата, затова корабът беше изтеглен на буксир.

Chelsea
БТА

На борда работят разследващи, сапьори и водолази, които търсят останки от дроновете. Военноокръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство, а намерените фрагменти ще бъдат анализирани, за да се установи откъде са дошли дроновете.

Chelsea
БТА

 

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Бургас