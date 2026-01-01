Три пробойни, едната под водолинията, и разбито кормилно управление. Така изглежда търговският кораб Chelsea-3, който е на пристанище в Бургас, след като беше ударен от дронове в Черно море.

БТА

Корабът беше атакуван на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 членове на екипажа са спасени. Повредени са предната част от лявата страна, десният борд и кърмата, затова корабът беше изтеглен на буксир.

БТА

На борда работят разследващи, сапьори и водолази, които търсят останки от дроновете. Военноокръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство, а намерените фрагменти ще бъдат анализирани, за да се установи откъде са дошли дроновете.