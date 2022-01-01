На 11 юни (събота) православното християнство отбелязва Черешова задушница.



Всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки, могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт.



- линия Б1 → Терминал „Меден рудник“ – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал „Юг“ – бул. „Христо Ботев” – „Александровска“ – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – „Велека“ – „Изгрев“, „Акве Калиде“ – Терминал „Изгрев“.



→ Терминал „Изгрев“ – „Изгрев“, „Акве Калиде“ – „Велека“ – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – „Александровска“ – бул. „Христо Ботев” – Терминал „Юг“ – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал „Меден рудник“.



- линия 11 → Терминал „Славейков“ – ул. „Проф. Якимов” – „Изгрев“, „Акве Калиде“ – „Велека“ – „Лазур“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал „Славейков“.



- линия 12 → Терминал „Славейков“ – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти пехотен черноморски полк” – „Велека“ – „Изгрев“, „Акве Калиде“ – ул. „Проф. Якимов” – Терминал „Славейков“.



- линия 15 → Автогара „Юг“ – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. „Сарафово“

→ кв. „Сарафово“ – ул. „Транспортна” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – Автогара „Юг“.



- линия Б11 → Терминал „Меден рудник“ – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал „Изгрев“.



→ Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал „Меден рудник“.



При необходимост дружеството има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.