Мотоциклетист загина при катастрофа в Бургас.
Мотоциклетист блъсна полицейски автомобил на пътя Асеновград-Пловдив
Около 12:40 часа пътя Бургас - кв. "Долно Езерово" възниква пътен инцидент, при който автомобил, управляван от 31-годишен водач, предприемащ ляв завой за излизане от главния път, се блъска 36-годишен мотоциклетист, движещ се успоредно с автомобила.
Това съобщи Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР. От инцидента мотоциклетистът загинал на място.
Мотоциклетист блъсна полицейски автомобил на пътя Асеновград-Пловдив
Около 12:40 часа пътя Бургас - кв. "Долно Езерово" възниква пътен инцидент, при който автомобил, управляван от 31-годишен водач, предприемащ ляв завой за излизане от главния път, се блъска 36-годишен мотоциклетист, движещ се успоредно с автомобила.
Това съобщи Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР. От инцидента мотоциклетистът загинал на място.