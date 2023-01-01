На 25.06 около 12.40 ч. по пътя Малко Търново – Бургас, км. 314+8 в посока Бургас, е възникнал пътен инцидент. Това съобщиха от полицията.



Поради движение с несъобразена скорост при навлизане в ляв завой, самостоятелно катастрофирал мотоциклетист, блъскайки се в крайпътна отводнителна канавка и циментова стена. 45-годишният мъж от Ахелой е загинал на място.



По случая е образувано досъдебно производство.