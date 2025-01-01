Чужденец блъсна паркиран автомобил в Гоце Делчев, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че снощи, около 21:00 часа, чужденец предизвикал пътно-транспортно произшествие на улица „Дунав“. Управлявайки лек автомобил, 51-годишният мъж се е блъснал в паркирана кола.

За щастие, при инцидента са нанесени само материални щети, без пострадали хора.

Пристигналият на място полицейски екип е тествал водача за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел шокиращото количество от 1.93 промила.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.