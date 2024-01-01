Пребиха мъж с дървен прът и му откраднаха кон

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Задържаха 39-годишен мъж зав Смолян, съобщиха от полицията.Сигналът за инцидента е подаден на 30 март. Възникнал екойто прераснал в сбиване.На ул. „Бр. Шукеров“ той е нанесъл, причинявайки му телесни увреждания.Пострадалият е настанен за лечение ви п ослучая се вод