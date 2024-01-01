Задържаха 39-годишен мъж за побой в Смолян, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е подаден на 30 март. Възникнал е спор между двама мъже, употребили алкохол, който прераснал в сбиване.
Пребиха мъж с дървен прът и му откраднаха кон
На ул. „Бр. Шукеров“ той е нанесъл побой над свой познат - 36-годишен, причинявайки му телесни увреждания.
Пострадалият е настанен за лечение в болница и п ослучая се води разследване.
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Сигналът за инцидента е подаден на 30 март. Възникнал е спор между двама мъже, употребили алкохол, който прераснал в сбиване.
Пребиха мъж с дървен прът и му откраднаха кон
На ул. „Бр. Шукеров“ той е нанесъл побой над свой познат - 36-годишен, причинявайки му телесни увреждания.
Пострадалият е настанен за лечение в болница и п ослучая се води разследване.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня