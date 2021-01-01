Шофьор блъсна пешеходец с 3,50 промила алкохол в Бургас

Полицаи от Септември хванаха, съобщиха от полицията.На улица вуниформените извършили проверка на лек автомобил, с водачПоследвал тест за алкохол, при който дрегерът отчелв издишания въздух.и е образувано бързо производство.