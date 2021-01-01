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Полицаи от Септември хванаха солидно почерпен шофьор, съобщиха от полицията.

На улица в село Бошуля униформените извършили проверка на лек автомобил, с водач 48-годишен пловдивчанин.

Шофьор блъсна пешеходец с 3,50 промила алкохол в Бургас

Последвал тест за алкохол, при който дрегерът отчел 3,38 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е задържан и е образувано бързо производство. 

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