Полицаи от Септември хванаха солидно почерпен шофьор, съобщиха от полицията.
На улица в село Бошуля униформените извършили проверка на лек автомобил, с водач 48-годишен пловдивчанин.
Шофьор блъсна пешеходец с 3,50 промила алкохол в Бургас
Последвал тест за алкохол, при който дрегерът отчел 3,38 промила алкохол в издишания въздух.
Мъжът е задържан и е образувано бързо производство.
На улица в село Бошуля униформените извършили проверка на лек автомобил, с водач 48-годишен пловдивчанин.
Шофьор блъсна пешеходец с 3,50 промила алкохол в Бургас
Последвал тест за алкохол, при който дрегерът отчел 3,38 промила алкохол в издишания въздух.
Мъжът е задържан и е образувано бързо производство.