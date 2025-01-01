Неапол и околностите му бяха разтърсени от земетресение с магнитуд 4 рано тази сутрин, предаде ДПА.
Опасявайки се от големи щети, много жители на крайбрежния италиански град излязоха по улиците след труса към 9:15 ч. местно време.
UPDATE: The Vesuvius Observatory has confirmed an earthquake swarm at Campi Flegrei after the M4.0 quake that was felt as far as Naples.— Chyno News (@ChynoNews) July 18, 2025
There have been no immediate reports of major damage.
Authorities continue to monitor the situation.#CampiFlegrei #terremotonapoli pic.twitter.com/tsM47TcUPm
Според властите епицентърът е бил във Флегрейските полета, т.нар. супервулкан в западната част на града. Това е район с висока вулканична активност в областта Кампания.
UPDATE [18.07-09:50] Campi Flegrei #Napoli #TERREMOTO (09:14) MD 4.0 pic.twitter.com/hQCw2JPDeW
UPDATE [18.07-09:50] Campi Flegrei #Napoli #TERREMOTO (09:14) MD 4.0 pic.twitter.com/hQCw2JPDeW— Emergenza24 (@Emergenza24) July 18, 2025
В края на юни италианският национален институт по вулканология регистрира трус с магнитуд 4,6 във Флегрейските полета.
Уплашени жители споделиха кадри от поредния земетръс в социалните мрежи. "Всичко се разтресе – от пода до шкафовете и мебелите", пише един от потребителите.
Железопътното движение по няколко маршрута в региона беше спряно като предпазна мярка.
Правителството в Рим наскоро подобри плановете си за действие при земетресения и обяви мерки за евентуална евакуация на стотици хиляди хора.
В Неапол и околностите му живеят около 3 милиона души, припомня ДПА.