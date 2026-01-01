Бившият директор на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи е бил задържан тази сутрин заедно с други лица, свързани с протичащо разследване на дейността на институцията по време на управлението му, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Цитирайки неговия адвокат Пал Батки, унгарският новинарски сайт „Телекс“ заяви, че Матолчи ще бъде разпитан по-късно днес за измама, която е довела до значителни финансови загуби, както и за фалшифицирани частни документи.

Ройтерс отбелязва, че не е успял да се свърза с Батки по телефон или имейл. Прокурорите са отказали коментар.