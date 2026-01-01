Училищен автобус катастрофира тази сутрин в Източна Франция, има няколко жертви, съобщи министърът на образованието Едуар Жефре, цитиран от Ройтерс и Франс Прес.
Un accident de la circulation impliquant un car scolaire s’est produit dans le secteur de Lent, au sud de Bourg-en-Bresse. Le maire Yves Cristin, évoque deux personnes en arrêt cardio-vasculaire et de nombreux blessés. Philippe Tabarot est attendu… https://t.co/3SlG1t1PkN— L'Est Républicain (@lestrepublicain) November 6, 2026
Префектурата в департамент Ен уточни, че е катастрофирал междуградски автобус южно от Бург ан Брес, община Лан.
Le car scolaire a plongé dans un fossé après avoir quitté la route : de nombreux blessés dont deux gravement ➡️ https://t.co/b8G9if8o57 https://t.co/EQmGdRdwpp— Midi Libre (@Midilibre) November 6, 2026
Министърът на транспорта Филип Табаро обяви, че тръгва към мястото на катастрофата.
„Вследствие на тежката автобусна катастрофа, станала в Лан, заминавам за мястото на инцидента“, написа Табаро в Екс.