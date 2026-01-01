/ БТА

Училищен автобус катастрофира тази сутрин в Източна Франция, има няколко жертви, съобщи министърът на образованието Едуар Жефре, цитиран от Ройтерс и Франс Прес.

Префектурата в департамент Ен уточни, че е катастрофирал междуградски автобус южно от Бург ан Брес, община Лан.

Министърът на транспорта Филип Табаро обяви, че тръгва към мястото на катастрофата.

„Вследствие на тежката автобусна катастрофа, станала в Лан, заминавам за мястото на инцидента“, написа Табаро в Екс.

Владимир Арангелов/БТА
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