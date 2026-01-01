Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята, че войната в Украйна ще приключи скоро, предаде ДПА, цитирайки негово интервю за американската телевизия Си Би Ес.

„Мисля, че ще приключим с това, и мисля, че това ще се случи, а Украйна ще придобие малко по-различна форма“, каза той в излъченото снощи интервю за предаването „60 Минути“.

Русия отдавна настоява Украйна да отстъпи Крим и четири други окупирани региона като част от всяко споразумение за прекратяване на войната – условие, което Киев последователно отхвърля, отбелязва ДПА.

Тръмп заяви, че най-голямото препятствие пред мира е „огромната омраза“ между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Президентът отговори утвърдително на въпрос на водещия на предаването дали това е разбираемо от страна на Зеленски, като се има предвид, че Украйна е била нападната. „Но когато се срещнаха за първи път, към Русия беше проявено голямо неуважение“, добави той.

Тръмп заяви, че се разбира добре и с двамата президенти.

„Вярвам, че тази война ще приключи и то скоро. И единствената причина, поради която ще приключи, съм аз“, добави той.

Администрацията на Тръмп се възприема като посредник във войната на Русия срещу Украйна. Американският президент неотдавна беше подложен на критики в собствената си страна заради опитите си да изгради по-тесни връзки с Русия.

Очаква се украински и руски пратеници да се срещнат утре в Абу Даби с посредничеството на САЩ като част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

В първото си голямо интервю след като партията му загуби контрола над Камарата на представителите и Сената на междинните избори Тръмп каза още, че според него администрацията му е била прекалено агресивна по отношение на депортациите и че той смята, че ще може да работи с демократите в новия Конгрес за някаква спогодба в областта на имиграцията, предаде Асошиейтед Прес.

„Споразумението ще бъде да изработим нещо. И мисля, че това е нещо – мисля, че това е нещо, което всъщност е осъществимо“, каза той.

Тръмп не даде подробности за това как би изглеждало това споразумение, а малко след записването на интервюто в петък, той назначи ключовия архитект на своята строга имиграционна политика, Стивън Милър, за свой нов главен съветник, отбелязва АП.

„Тръмп казва, че репресивните му мерки срещу имиграцията са отишли твърде далеч“, коментира с ирония в социалните мрежи лидерът на демократите в Сената Чък Шумер, след като интервюто беше излъчено. „Очевидно решението му е да постави човека, отговорен за това, начело на Белия дом. Това не е промяна на курса. Това е повишение“, добави той.

Репресивните мерки на президента срещу имиграцията след завръщането му на поста за втори мандат доведоха до рязко увеличение на арестите при мащабни операции в множество градове, посочва АП. Двама американски граждани – Рене Гуд и Алекс Прети – бяха убити от федерални агенти по време на протести срещу операциите.

Демократите заявиха, че надзорът върху Имиграционната и митническа служба (ICE) и Министерството на вътрешната сигурност ще бъде приоритет за новия Конгрес.