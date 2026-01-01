пожар
пожар / БТА

Най-малко 14 души загинаха при пожар във висока сграда в Китай, предаде държавната новинарска агенция Синхуа.

Инцидентът станал вчера в центъра на град Тайюен - столицата на северната провинция Шанси.

Над 30 човека са настанени в болница.

Пожарът бил потушен за около два часа. Властите разследват причините за неговото избухване.

 

 

Николай Станоев/БТА
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