Най-малко 14 души загинаха при пожар във висока сграда в Китай, предаде държавната новинарска агенция Синхуа.
Инцидентът станал вчера в центъра на град Тайюен - столицата на северната провинция Шанси.
🔥 14 people killed in building #fire in #China https://t.co/iYFkLNxd6b— APA News Agency (@APA_English) November 9, 2026
Над 30 човека са настанени в болница.
Пожарът бил потушен за около два часа. Властите разследват причините за неговото избухване.
The death toll from a fire at a building in Taiyuan, capital of north China's Shanxi Province, has risen to 14, local authorities said on Monday. The fire broke out at the building in the city's Yingze District at 4:59 p.m. on Sunday. #XinhuaNews https://t.co/mgRiDZBkZC— China Xinhua News (@XHNews) November 9, 2026