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Най-малко девет души са загинали при катастрофа с шест автомобила в Северен Лас Вегас, щата Невада, съобщи телевизионният канал KTNV-TV, позовавайки се на местната полиция.
 


Инцидентът е станал в събота. По данни на полицията лек автомобил се е движил с висока скорост, преминавал е на червен светофар и се е блъснал в няколко автомобила. В резултат на това загинаха 9 души, включително виновникът за инцидента, друг човек е в критично състояние.

„Никога не сме имали пътен инцидент с толкова голям брой жертви“, каза местния полицай Александър Куевас.
 

 
БГНЕС

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