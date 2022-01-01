A six-vehicle crash has killed nine people and left one person in critical condition in #Nevada. North #LasVegas police say the driver of a Dodge Challenger was speeding & ran a red light, causing the collision involving 15 people.#US #BreakingNews https://t.co/T7zN5NAEE9 pic.twitter.com/ZandKsAP4s — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) January 30, 2022

#Nevada - 9 killed in multiple car crash in Las Vegas, police say https://t.co/Z9AbkLJV6O pic.twitter.com/in6dKNFmIX — BreakinNewz (@BreakinNewz01) January 30, 2022

са загинали при катастрофа с шест автомобила в Северен Лас Вегас, щата Невада, съобщи телевизионният канал KTNV-TV, позовавайки се на местната полиция.. По данни на полицията лек автомобил се е движил с висока скорост,В резултат на това загинаха 9 души, включително виновникът за инцидента„Никога не сме имали пътен инцидент с толкова голям брой жертви“, каза местния полицай