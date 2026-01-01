Въоръжен мъж се вряза с автомобил в двора на обширния бизнес комплекс на "Ситибанк" в Тампа, щата Флорида, и откри стрелба, като уби една жена, преди охранител да го простреля смъртоносно, предаде Асошиейтед прес.

Шерифската служба на окръг Хилсбъро не посочи мотив за стрелбата, нито уточни дали нападателят и единствената му жертва са се познавали.

Атаката предизвикала паника сред служителите, след като заподозряният се врязал с колата си сред масите на открито, където хората обядвали, и след това започнал да стреля, заяви главният заместник-шериф Франк Лосат от шерифската служба. Той посочи, че по време на атаката 3200 души са били на работа в комплекса.

Нападателят е прострелял смъртоносно жена, преди охранител да го спре в едно от кафенетата, уточни Лосат. Охранителят и нападателят са си разменили по няколко изстрела, преди охранителят да го убие, добави Лосат.

"Имало ли е опасност от по-нататъшно насилие? Абсолютно", заяви Лосат на пресконференция. "Затова поздравления за този охранител", добави той.

Имената на стрелеца и на убитата жена не бяха оповестени веднага.

Лосат каза, че още четирима души са били откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им. Той не знаеше дали някой от тях е бил прострелян или ударен от автомобила на стрелеца.

Комплексът на "Ситибанк" в предградията на Тампа включва четири триетажни офис сгради, в които работят хиляди служители на банковия гигант.

Дейвид Дзиен, вицепрезидент на "Ситибанк", разказа пред АП, че се връщал на работа след като обядвал, когато видял автомобила на стрелеца да се врязва в оградата на около 150 метра от него, след което последвал "невероятен трясък", за който по-късно разбрал, че е стрелба.

Хората около врязалият се в масите автомобил внезапно се разпръснаха, а други започнаха да крещят, разказа Дзиен, докато той успял да се върне обратно в сградата и се евакуирал през аварийния изход.

"Все още чувам този специфичен вид крясъци", каза той, "и, честно казано, все още се опитвам да го осмисля".

Нападението се случи в ден, в който "високопоставени лица", които обикновено не работят в комплекса, са били там за "тримесечен преглед", уточни Дзиен.

Заместник-шерифите започнали да пристигат в комплекса в рамките на минута след първото обаждане на полицията, каза Лосат. Реакцията била мащабна, като над 360 заместник-шерифи - много от които в тактическо облекло - се втурнали към мястото на нападението, където прекарали два часа и половина в претърсване и проверка на сградата, в която беше извършена стрелбата, както и на съседните офис сгради, каза Лосат.

От "Ситигруп", чиято собственост е "Ситибанк", заявиха, че са "наясно с инцидента" в комплекса и сътрудничат на властите.