Земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано край бреговете на Япония, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
Два силни труса са разлюлели Япония, обявено е предупреждение за цунами
Епицентърът е бил на дълбочина 10 километра и на 525 километра югоизточно от град Шимода на остров Хоншу, където живеят около 26,7 хиляди души.
Засега няма съобщения за опасност от високи вълни цунами.
Два силни труса са разлюлели Япония, обявено е предупреждение за цунами
Епицентърът е бил на дълбочина 10 километра и на 525 километра югоизточно от град Шимода на остров Хоншу, където живеят около 26,7 хиляди души.
Засега няма съобщения за опасност от високи вълни цунами.