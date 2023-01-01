Земетресение с магнитуд 6,1 беше регистрирано край бреговете на Япония, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Два силни труса са разлюлели Япония, обявено е предупреждение за цунами

Епицентърът е бил на дълбочина 10 километра и на 525 километра югоизточно от град Шимода на остров Хоншу, където живеят около 26,7 хиляди души. 

Засега няма съобщения за опасност от високи вълни цунами.
Петя Гергова, БТА

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