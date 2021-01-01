⭕️#First images from Santa Maria De Nieva/#Peru showing the outcome of the earthquake pic.twitter.com/SQ0KvPNsbl — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) November 28, 2021

Северно Перу, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.Епицентърът на труса е бил на около 45 км северно от град Баранка, а огнището - на дълбочина 80 км, уточни центърът.Според Американския геофизичен институт земетресението е било с магнитуд 7,5, посочва Франс прес.Според снимки, качени в социалните мрежи, има значителни материални щети.