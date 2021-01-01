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Земетресение с магнитуд 7,3 разлюля Северно Перу, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.

Епицентърът на труса е бил на около 45 км северно от град Баранка, а огнището - на дълбочина 80 км, уточни центърът.

Според Американския геофизичен институт земетресението е било с магнитуд 7,5, посочва Франс прес.
 

Според снимки, качени в социалните мрежи, има значителни материални щети.
 

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БТА

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