Земетресение с магнитуд 7,3 разлюля Северно Перу, съобщи Европейско-Средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.
Епицентърът на труса е бил на около 45 км северно от град Баранка, а огнището - на дълбочина 80 км, уточни центърът.
Според Американския геофизичен институт земетресението е било с магнитуд 7,5, посочва Франс прес.
Според снимки, качени в социалните мрежи, има значителни материални щети.
Епицентърът на труса е бил на около 45 км северно от град Баранка, а огнището - на дълбочина 80 км, уточни центърът.
Според Американския геофизичен институт земетресението е било с магнитуд 7,5, посочва Франс прес.
⭕️The moment of the earthquake in #Perupic.twitter.com/Qr5MuwENXJ— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) November 28, 2021
Според снимки, качени в социалните мрежи, има значителни материални щети.
⭕️#First images from Santa Maria De Nieva/#Peru showing the outcome of the earthquake pic.twitter.com/SQ0KvPNsbl— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) November 28, 2021