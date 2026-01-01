Северна Корея изстреля в понеделник няколко балистични ракети към морето от източното си крайбрежие, съобщи Общото командване на Въоръжените сили на Южна Корея, предадоха световните агенции.

Това е четвърто изстрелване на севернокорейски ракети за последния месец и следва скорошно изпитание на произведена в Южна Корея хиперзвукова ракета, посочва Ройтерс.

Северна Корея е изстреляла балистични ракети от района на Пхенян около 9:20 часа местно време (03:20 часа българско време) в понеделник. Една от ракетите е пролетял повече от 900 км (559 мили), посочи в изявление Общото командване на Въоръжените сили на Южна Корея.

„Южнокорейските въоръжени сили засилиха наблюдението си, за да се подготвят за допълнителни изстрелвания, и поддържат състояние на пълна бойна готовност, като същевременно обменят подробно съответната информация със Съединените щати и Япония“, пише още в изявлението, допълва Йонхап.

По-рано японската брегова охрана обяви, цитирана от Киодо, че Северна Корея е изстреляла два неидентифицирани проектила, за които се смята, че са балистични ракети, като добави, че и двата изглежда вече са паднали в морето.

Службата за национална сигурност на Южна Корея свика извънредно заседание, на което осъди изстрелванията на ракети като нарушения на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и призова за незабавно прекратяване на тези действия.

Северна Корея е подложена на санкции от ООН от 2006 г. насам, като мерките целят да възпрат страната да разработва ядрени оръжия и балистични ракети.

Най-новото изстрелване на ракети от Северна Корея се случва в момент, когато напрежението между Пхенян и Сеул се засилва на фона на оръжейни изпитания от страна и на двете държави, проведени през последните седмици.

Миналата седмица южнокорейският президент И Дже-мьон наблюдава първото изпитание на произведена в страната хиперзвукова ракета.

Днешните изстрелвания на ракети от Северна Корея изглеждат като „демонстрация на сила в отговор на успешния тестов пуск на нашата хиперзвукова ракета“, заяви говорител на Общото командване на Въоръжените сили на Южна Корея.

Последният път, когато Северна Корея изстреля балистична ракета, беше на 3 октомври, като Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА) съобщи, че става дума за ракета със среден обсег, тествана под надзора на лидера Ким Чен-ун.

Напрежението се засили след експлозия на пехотна мина в демилитаризирана зона между Северна и Южна Корея миналия месец, при която бяха ранени трима южнокорейски войници. Сеул заяви, че мините са били заложени от Северна Корея и поиска извинение, но Пхенян отхвърли твърдението и на свой ред обвини Южна Корея в провокация.

Пхенян е провел ракетни изпитания над десет пъти от началото на годината, включително на четири пъти през последния месец.

Необичайно честите изпитания сочат, че Северна Корея иска да увеличи влиянието си преди евентуална среща на върха между Ким Чен-ун и президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Сонг Сонг-джонг, професор в университета „Даеджон“ в Сеул и бивш служител на южнокорейското министерство на отбраната.