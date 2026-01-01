Руският президент Владимир Путин провежда днес среща с китайския премиер Ли Цян, съобщи ТАСС.

Путин заяви, че отношенията между Русия и Китай се развиват успешно и динамично.

Кремъл обяви, че е възможна тристранна срещу между Путин, американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин по време на форума на АТИС в Китай следващия месец.

Срещата между Путин и Цян се провежда в Константиновския дворец в Санкт Петербург с участието на високопоставени представители от двете страни, отбелязва ТАСС.