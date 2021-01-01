Още едно земетресение, този път по-слабо - с магнитуд от 4,2 по Рихтер - е било регистрирано тази нощ край гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА.
Поредният трус е станал в 1,06 ч. след полунощ в морето на 7 км югозападно от Аркалохори. Дълбочината му според гръцкия институт по геодинамика е била 5 км.
Ново силно земетресение край остров Крит
Вчера край Крит бяха регистрирани две сравнително силни земетресения съответно с магнитуд от 5,7 и 5,3.
Поредният трус е станал в 1,06 ч. след полунощ в морето на 7 км югозападно от Аркалохори. Дълбочината му според гръцкия институт по геодинамика е била 5 км.
Ново силно земетресение край остров Крит
Вчера край Крит бяха регистрирани две сравнително силни земетресения съответно с магнитуд от 5,7 и 5,3.