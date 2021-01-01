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Още едно земетресение, този път по-слабо - с магнитуд от 4,2 по Рихтер - е било регистрирано тази нощ край гръцкия остров Крит, съобщи АНА-МПА.

Поредният трус е станал в 1,06 ч. след полунощ в морето на 7 км югозападно от Аркалохори. Дълбочината му според гръцкия институт по геодинамика е била 5 км.

Ново силно земетресение край остров Крит

Вчера край Крит бяха регистрирани две сравнително силни земетресения съответно с магнитуд от 5,7 и 5,3.

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БТА

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