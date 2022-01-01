Бразилската футболна легенда Пеле беше приет в болница "Алберт Айнщайн" в Сао Пауло, съобщава вестник „Дейли мейл”.



Причината за хоспитализацията му е „подуване на цялото му тяло”, потвърдиха от лечебното заведение.



81-годишният Пеле се бори с рака на дебелото черво – диагноза, която му беше поставена миналия септември.