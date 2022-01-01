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Бразилската футболна легенда Пеле беше приет в болница "Алберт Айнщайн" в Сао Пауло, съобщава вестник „Дейли мейл”.

Причината за хоспитализацията му е „подуване на цялото му тяло”, потвърдиха от лечебното заведение.

81-годишният Пеле се бори с рака на дебелото черво – диагноза, която му беше поставена миналия септември.

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