Един полицейски служител бе убит, а трима негови колеги - ранени, при престрелка с мъж вчера вечерта в предградие на Денвър, в американския щат Колорадо, предаде Асошиейтед прес. Стрелецът е бил убит от полицията, съобщиха правоохранителните органи, цитирани от АП.

Служителите на полицията в Лейкууд се отзовали на сигнал за подозрително лице, което се опитвало да се качи в автобус на градския транспорт, съобщи говорителят на полицията Джон Ромеро на пресконференция. По думите му е възможно мъжът да е бил замесен в пътнотранспортно произшествие. Подозира се, че е имало и друг участник в инцидента.

Когато полицаите пристигнали при автобуса около 18:30 ч. местно време снощи (03:30 бълг. вр. тази нощ), мъжът открил огън, каза Ромеро. Не е ясно дали стрелбата е станала в автобуса или в непосредствена близост до него.

Тримата ранени полицаи са настанени в болница, като състоянието им все още не е оповестено.

При инцидента е пострадал и още един човек, но засега не е ясно как е бил ранен, съобщи Ромеро.

Полицията в Лейкууд разследва стрелбата и призова гражданите да избягват района. Имената на загиналия полицай, ранените служители и заподозрения на този етап не са обявени.

Местната транспортна служба изрази дълбоко безпокойство от стрелбата. „Наши служители реагираха незабавно на сигнала за инцидента. Оказваме пълно съдействие на полицейското управление в Лейкууд в хода на разследването“, се казва в изявлението на службата.