Председателят на Синдиката на работещите във висшето образование Александър Ковачи съобщи днес пред албански медии, че синдикатът е решил да бойкотира учебния процес във всички университети в страната в знак на солидарност с протестиращите в Албания и в защита на правото на мирен протест, предаде Албанското радио и телевизия. Бойкотът започва днес и е за неопределен срок.

Представители на синдиката заявиха, че решението за бойкотиране на учебните занятия идва като реакция на създалата се ситуация и твърденията за насилие срещу ученици и протестиращи.

Както предупредиха вчера, преподаватели се събраха и днес пред Политехническия университет в Тирана и изразиха подкрепа за студентите и учениците, които продължават да протестират вече девети ден.

Протестиращите студенти и ученици, които настояват за по-ниски учебни такси в университетите и за по-голямо държавно финансиране на образованието, както и за борба с корупцията в образователната система, се присъединиха към по-широкото антиправителствено движение, което настоява за оставката на премиера Еди Рама.

В продължение на дни демонстранти хвърлят камъни, самоделни запалителни бомби и пиротехнически средства срещу полицията, която от своя страна използва срещу тях палки, водни оръдия и сълзотворен газ по време на сблъсъците в центъра на града.

Преди протестите от последната седмица Албания беше обхваната от многомесечни демонстрации, станали известни като „Фламинго революция“, насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт на южното албанско крайбрежие от инвестиционна компания, учредена от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа“, политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, като част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.

Пред албанските медии Ковачи аргументира решението на университетските преподаватели за бойкот на учебните занятия в албанските университети, като подчерта, че преподавателите подкрепят исканията на студентите и учениците за подобряване на качеството на образованието, достойно здравеопазване, гарантиране на безопасността на живота и имуществото, както и за повишаване на отчетността от страна на правителството. Според него университетските преподаватели не могат да продължат учебния процес, сякаш нищо не се е случило, а същевременно техните студенти, които са част от протестите, според появили се твърдения са се сблъскали с насилие.

„Преподавателите споделят същите мнения като студентите за политическите и икономическите процеси, за липсата на отчетност и на меритокрация“, каза председателят на Синдиката на работещите във висшето образование.

Едно от основните искания, поставени от синдиката, е свързано с незабавното прекратяване на насилието срещу студенти и мирни протестиращи, както и с разследване на действията на силите на реда по време на протестите. Ковачи обяви, че синдикатът настоява за независимо и прозрачно разследване на употребата на сила от началото на протестите на 13 октомври досега, както и за подвеждане под отговорност на онези, които според синдиката са ръководили или упражнили насилие.

Той допълни, че от синдиката настояват също така всеки студент, отведен в полицейско управление, да бъде третиран по законен и достоен начин, а отговорните институции да разгледат представените от студентите искания.

По информация на албанския информационен портал „Шчиптаря“ близо 1300 преподаватели от общо 10 000 души академичен персонал в Албания – колкото според даннни на образователното министерство е имало към академичната 2023-2024 г.година – са подписали петиция, чрез която се иска, наред с други неща, отстраняването на премиера Рама от власт и създаването на служебно правителство.