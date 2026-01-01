Джон Андерсън, член на Залата на славата на кънтри музиката, известен със своя отличителен и нестандартен стил на пеене, почина на 71-годишна възраст. Негов представител потвърди смъртта му пред списание Rolling Stone.

В публикация в социалните мрежи, с която бе съобщена кончината на певеца, Андерсън бе описан като „талантлив кънтри изпълнител, чийто глас и песни докоснаха безброй животи“.

Роден в Апопка, щата Флорида, Андерсън притежава неповторим, леко трептящ кънтри глас, който можеше да съперничи дори на този на Ханк Уилямс. Той го използва с успех в редица песни, достигнали първо място в кънтри класациите, сред които „Wild and Blue“, „Black Sheep“ и емблематичната му, изпълнена с енергия песен „Swingin’“. Всяка от тях се превърна в крайъгълен камък на кънтри музиката през 80-те години, но Андерсън не спря дотук.

През 90-те години кариерата му преживя нов подем, а той помогна за оформянето на звученето на епохата с хитове като „Straight Tequila Night“, „Money in the Bank“ и написаната от самия него „Seminole Wind“. Последната песен, посветена на родния му щат Флорида, имаше особено значение за Андерсън и се смята за едно от най-забележителните му вокални изпълнения на запис.

Благодарение на тези песни Андерсън бе приет в Залата на славата на кънтри музиката през 2024 г. „Едно от най-големите удовлетворения е, че доживях да го видя“, каза той пред Rolling Stone. „Няколко мои приятели бяха приети посмъртно.“

В неделя, само четири дни преди смъртта си, Андерсън се присъедини към останалите членове на Залата на славата на церемонията по връчване на медальоните в Нашвил. По време на събитието бяха приети нови членове — Тим Макгроу, Пол Овърстрийт и братята Стенли.

„Говорих с Джон в неделя вечерта на церемонията. Беше в отлично настроение“, написа Макгроу в социалните мрежи. „Разговаряхме, смяхме се и заедно изпяхме негови песни, които толкова обичахме — просто се забавлявахме. Съкрушен съм от смъртта му. Той беше и остава един от гласовете, определили кънтри музиката.“

Джон Дейвид Андерсън е роден на 13 декември 1954 г. и израства в Апопка, близо до Орландо, Флорида. Първоначално се увлича по рокендрола, но след като чува изпълненията на Джордж Джоунс и Мърл Хагард — с когото по-късно стават приятели — се влюбва в кънтри музиката.

В края на 70-те години започва да издава кънтри сингли, а през 1980 г. излиза дебютният му албум, озаглавен с неговото име. Макар да пише част от песните си, още от самото начало Андерсън се откроява като изпълнител с разпознаваем вокален стил. Той придава собствен почерк на песни като „Your Lying Blue Eyes“, „She Just Started Liking Cheatin’ Songs“ и „I’m Just an Old Chunk of Coal (But I’m Gonna Be a Diamond Someday)“ на Били Джо Шейвър. През 1981 г. последната става първата му песен, достигнала челната петица на класациите.

На следващата година Андерсън издава албума, с който пробива — Wild & Blue. Продуциран съвместно от него и Франк Джоунс, албумът включва заглавната песен, заела 85-о място в класацията на Rolling Stone за 200-те най-велики кънтри песни на всички времена, кавър на традиционната песен „Long Black Veil“ и сингъла „Swingin’“, който се превръща в негова запазена марка. Песента е обявена за сингъл на годината от наградите на Асоциацията за кънтри музика (CMA).

„Swingin’“ наистина промени кариерата ми“, разказва Андерсън пред Rolling Stone. „Вече бяхме положили много добра основа с песни като „Old Chunk of Coal“ и „She Just Started Liking Cheatin’ Songs“. По онова време се радвахме на доста добър успех, особено за млад изпълнител в кънтри музиката. Но „Swingin’“ преодоля всички бариери. Това беше огромен хит.“ По-късно свои версии на песента записват и ЛиАн Раймс, и групата The Mavericks.

През 80-те години Андерсън продължава да постига успехи в класациите с песни като „Black Sheep“, „She Sure Got Away With My Heart“ и „Down in Tennessee“. Към края на десетилетието кариерата му губи част от инерцията си, но през 1992 г. той се завръща с албума Seminole Wind.

Албумът бележи истински възход в кариерата му и включва радио хитовете „Straight Tequila Night“, „When It Comes to You“ и заглавната песен. По думите на Андерсън тогавашната му звукозаписна компания се опасявала, че „Seminole Wind“ е твърде тясно обвързана с определен регион. Когато обаче изпълнява песента за първи път на живо в Сиатъл — почти на максимално възможното разстояние от Флорида в континенталната част на САЩ — публиката го аплодира на крака. Тогава Андерсън разбира, че е написал хит.

През следващите години певецът продължава да издава албуми, макар и с по-умерен успех. През 2020 г. обаче се завръща с нова енергия и работи с продуцентите Дан Ауербах и Дейвид Фъргюсън по албума Years, изпълнен с кореново американско звучене. Проектът отдава почит на кариерата му и затвърждава позицията му на артист, чието творчество надхвърля границите на кънтри музиката.

През 2022 г. излиза трибют албумът Something Borrowed, Something New, в който изпълнители като Ерик Чърч, Тайлър Чайлдърс, Сиера Ферел и Стърджил Симпсън интерпретират песни от репертоара на Андерсън. Люк Комбс изпълнява „Seminole Wind“.

Две години по-късно Андерсън е приет в Залата на славата на кънтри музиката заедно с Тоби Кийт и китариста Джеймс Бъртън. Той е почетен като майстор на интерпретацията на песни — качество, което споделя с приятелите и менторите си Мърл Хагард и Джордж Джоунс.

„Истинската кънтри музика и традиционното ѝ звучене означават много за мен. Това е бил целият ми живот“, казва Андерсън пред Rolling Stone. „Дойдох тук съвсем млад и посветих целия си живот на изучаването, писането и изпълнението на кънтри музика така, както смятах, че трябва да бъде правено. Израснах с хора като Джони Кеш, Мърл Хагард, Уейлън Дженингс и Джордж Джоунс, които ме учеха. Казваха ми: „Синко, просто продължавай да правиш това, което правиш.“