Броят на загиналите при руския въздушен удар по пункт за раздаване на хуманитарна помощ в село Комишуваха в украинската Запорожка област в понеделник достигна 42 души, съобщиха властите, предаде Ройтерс. Това е една от най-смъртоносните атаки срещу цивилни през тази година.

От полицията в Запорожка област съобщиха в Телеграм, че до 33 души все още може да се намират под развалините в село Комишуваха. Спасителните дейности и усилията за установяване на самоличността на загиналите продължават.

Вчера Иван Федоров, съпредседател на Съвета за отбрана на Запорожка област, съобщи, че 59 души са в неизвестност.

Укринформ съобщи, че руските сили са хвърлили девет авиобомби по подземно училище в Комишуваха, използвано като пункт за раздаване на хуманитарна помощ.

Националната полиция на Украйна добави, че сред използваните при атаката боеприпаси е била и планираща авиобомба от типа FAB с тегло 3 тона. Според специализирани сайтове за военно разузнаване тя носи около 1,4 тона експлозивно вещество.

Руското Министерство на отбраната обяви, че атаката е била насочена срещу украински военни подразделения в района на Комишуваха и още две населени места, като по негови данни са били убити до 25 украински военнослужещи.

Москва и Киев отричат умишлено да вземат на прицел цивилни.