Част от метролиния, преминаваща по Южния мост над река Днепър в украинската столица Киев, е била повредена при атака, съобщи в Телеграм кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. Кметът информира, че 15 души са ранени при руски удари с балистични ракети по Киев през нощта.

Военната администрация на града съобщи, че ракетите са ударили частни домове, както и бензиностанция на източния бряг на река Днепър, която разделя града на две.

Кметът на града Виталий Кличко написа в Телеграм, че градът е подложен на ракетна атака и призова жителите да останат в бомбоубежищата. Кличко съобщи, че шест души са ранени, а четирима от тях са хоспитализирани. Очевидци също съобщиха за експлозии в украинската столица.

Същевременно представител на властите в украинската Полтавска област съобщи, че дрон е поразил енергийна инфраструктура в района на град Кременчук.

Разположен на река Днепър, Кременчук е голям промишлен център и там се намира една от най-големите петролни рафинерии в Украйна. Районът многократно е бил обект на руски удари, включително при атака през 2022 г. срещу препълнен търговски център, при която загинаха най-малко 21 души, припомня Ройтерс.