Метеорологичното явление „Ел Ниньо“, което се наблюдава от миналата година, е приключило, обявиха от Австралийското бюро по метеорология във вторник, съобщи Ройтерс.
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Бюрото обясни, че макар някои климатични модели да предвиждат преминаване към „Ла Ниня“ по-късно тази година, все още не е сигурно дали това ще се случи.
„Ел Ниньо приключи“, обявиха официално австралийските метеоролози.
Циклите на „Ел Ниньо“ и „Ла Ниня“ са важни за световното селско стопанство. "Ел Ниньо" обикновено води до по-сухо време в Азия и по-влажни условия в Америка, а „Ла Ниня“ има обратен ефект.
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Внимание: Обилни дъждове, гръмотевици и силни ветрове оцветиха картата на България за следващото денонощие
Бюрото обясни, че макар някои климатични модели да предвиждат преминаване към „Ла Ниня“ по-късно тази година, все още не е сигурно дали това ще се случи.
„Ел Ниньо приключи“, обявиха официално австралийските метеоролози.
Циклите на „Ел Ниньо“ и „Ла Ниня“ са важни за световното селско стопанство. "Ел Ниньо" обикновено води до по-сухо време в Азия и по-влажни условия в Америка, а „Ла Ниня“ има обратен ефект.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня