Внимание: Обилни дъждове, гръмотевици и силни ветрове оцветиха картата на България за следващото денонощие

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Метеорологичното явление, което се наблюдава от миналата година, е, обявиха от Австралийското бюро по метеорология във вторник, съобщи Ройтерс.Бюрото обясни, че макар някои климатични модели да предвиждат“ по-късно тази година, все още не е сигурно дали това ще се случи.„Ел Ниньо приключи“, обявиха официално австралийските метеоролози.Циклите на „Ел Ниньо“ и „Ла Ниня“ сав Азия и по-влажни условия в Америка, а „