Няколко германски изтребителя ще участват в тазгодишното учение на НАТО за ядрено възпиране, в което ще се включат военнослужещи от 17 държави в рамките на маневрите "Стедфаст нуун" (Steadfast Noon - в превод на български език "Непоколебимо пладне"), предаде ДПА.

Германските военновъздушни сили съобщиха снощи, че три изтребителя "Торнадо" ще участват в учението, чийто домакин е Италия. Маневрите започват утре и ще продължат около десет дни.

Тези самолети обикновено са базирани в Бюхел, в германската провинция Райнланд-Пфалц.

НАТО не разкри сценария на учението, но посочи, че мащабът му ще бъде сходен с този на миналогодишните маневри, в които участваха около 2000 военнослужещи и над 70 самолета.

Миналата седмица ръководителката на ядрената политика на НАТО Насима Бароус заяви, че учението има за цел да демонстрира готовността и способността на алианса да защитава своята територия. Тя подчерта, че няма да бъдат използвани реални ядрени оръжия.

От НАТО заявиха, че учението не е свързано с текущи събития и не е насочено срещу конкретна държава.

По думите на военни експерти, маневрите, които традиционно се провеждат през октомври, включват отработване на безопасното транспортиране на оръжия от подземни складове до самолети и монтирането им на изтребители. По време на учението се използват единствено учебни бомби без реални ядрени бойни глави.