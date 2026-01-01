Полицията в Германия съобщи, че разследва внезапната смърт на Хуберт Айвангер, вицепремиер на провинция Бавария и лидер на малка консервативна партия, чието тяло беше намерено снощи в хотелска стая в Берлин, предаде Ройтерс.

"Целта на разследването е да се установи конкретната причина за смъртта и обстоятелствата около нея, както и да се изключи евентуална вина на трети лица", заявиха в изявление полицията и прокуратурата в Берлин, като не предоставиха допълнителни подробности.

"Внезапната смърт на Хуберт Айвангер е ужасна трагедия. Всички сме дълбоко шокирани", заяви баварският премиер Маркус Зьодер в изявление, публикувано на уебсайта на правителството на федералната провинция.

Петдесет и пет годишният Айвангер, който беше и министър на икономиката на провинция Бавария и лидер на партията "Свободните избиратели", бил в Берлин за откриването на партиен офис в германската столица, но пропуснал събитието, след като се почувствал зле, съобщи в. "Билд".

Партията "Свободните избиратели" е в коалиция с консервативния "Християнсоциален съюз" (ХСС) в провинция Бавария от 2018 г.