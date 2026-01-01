Носителката на „Оскар“ Джуди Денч споделя, че влошеното ѝ зрение вече не ѝ позволява да играе на сцена, да снима филми или да чете. Това се случва повече от десетилетие след като актрисата е диагностицирана със заболяване на очите.

През 2012 г. на Дейм Джуди е поставена диагноза свързана с възрастта макулна дегенерация (AMD) — заболяване, което уврежда зрението и може да затрудни дори разпознаването на лица.

В интервю с Ема Барнет за предаването Today по BBC Radio 4 актрисата заяви: „Не мога да бъда на сцена. Вече не мога да играя в пиеса. Вече не мога да снимам филм. Вече не мога да чета.“ Интервюто е по повод предстоящото излизане на мемоарите ѝ, озаглавени Is It Too Late to Be Good?, написани в съавторство с театралния режисьор Брендън О'Хи.

Тя разказа и за неловките ситуации, в които понякога попада заради проблемите със зрението си. По думите ѝ се случва да се приближи до неподходящ човек и почти да го прегърне, преди да осъзнае грешката си.

Попитана за остаряването, 91-годишната актриса отговори: „Няма какво да се каже за това. Не мисля твърде много за него.“

Джуди Денч има кариера, продължаваща повече от седем десетилетия, и е сред най-известните британски актриси с участия в театъра, телевизията и киното.

През 1999 г. тя печели награда „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса за ролята си на кралица Елизабет I във филма „Влюбеният Шекспир“. Международна популярност ѝ носи и превъплъщението в М — ръководителката на Джеймс Бонд. Денч дебютира в тази роля във филма „Златно око“ през 1995 г.

С напредването на заболяването загубата на зрение все повече затруднява професионалната ѝ дейност. Актрисата неведнъж е разказвала за предизвикателствата, с които се сблъсква на снимачната площадка, както и за трудностите при запомнянето на репликите и работата със сценарии.

Въпреки това тя продължава да се появява публично и открито да говори за начина, по който се приспособява към живота с влошено зрение. „Радиото винаги е било важно за мен“, споделя тя.

Срещата с бившия ръководител на MI6

По време на разговора Денч си припомни и обяд с бившия ръководител на британската разузнавателна служба MI6 сър Дейвид Спединг, който тя определи като „много вълнуващ“.

Когато попитала къде трябва да я остави шофьорът ѝ, получила отговор: „Не, не, ще ви изпратим кола, ще дойдем да ви вземем.“

Актрисата обаче пристигнала с около 20 минути закъснение, тъй като шофьорът не успял лесно да намери дома ѝ.

„Казах: „Съжалявам, че закъснях толкова, защото шофьорът ви не можа да намери къщата ми“, разказа тя.

На въпроса кой актьор би искала да види в ролята на следващия Джеймс Бонд, Джуди Денч отговори кратко: „Нямам мнение.“

„Беше вълнуващо“: споменът за Сидни Поатие

Джуди Денч разказа и за срещата си с американския актьор Сидни Поатие, който през 1964 г. става първият чернокож актьор, спечелил „Оскар“ за най-добра мъжка роля.

По това време Денч играела в постановката Amy's View в Ню Йорк. След едно от представленията Поатие се върнал зад кулисите, за да я види.

Актрисата си спомня, че в гримьорната ѝ бил режисьорът Ричард Еър, който ѝ давал бележки за изпълнението, когато някой почукал на вратата.

Тя описа усещането си при появата на Поатие така, сякаш се намирала в аеродинамичен тунел.

„Беше вълнуващо“, сподели Денч.

На въпроса какво му е казала, тя отговори: „Не много, просто стоях с леко отворена уста. Толкова очарователен. Много висок.“

Любовта към Шекспир

Денч разказва за любовта си към Уилям Шекспир. Тя си припомни как на деветгодишна възраст гледала брат си в ролята на крал Дънкан в „Макбет“ и била силно впечатлена от реплика на героя, която я накарала да осъзнае колко въздействащ може да бъде езикът на Шекспир.

Актрисата призна също, че е „запленена“ от неговите сонети.

„Просто ги обожавам“, каза тя.

„Това е ритъмът. Това е ритъмът на сърцето ти“, добави Денч. „Това е начинът, по който той е обобщил толкова просто начина, по който всеки от нас се чувства за… ами, за всичко.“