Министър-председателката на Италия Джорджа Мелони днес заяви, че Европа рискува да изгуби значението си при евентуални мирни преговори за Украйна, ако не прекрати конкуриращите се дипломатически инициативи и не се споразумее за единен представител, упълномощен да говори от нейно име, предаде Ройтерс.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща Мелони посочи, че предлагането на различни формати за преговори прави Европа по-ненадеждна и създава впечатление, че тя действа на “случаен приницип”.

Италианската министър-председателка заяви, че самата тя не търси място за себе си или Италия на масата за преговори, но подчерта, че Рим няма да приеме ангажименти, договорени без мандат от ЕС.

Тя призова лидерите на ЕС да решат кой да представлява блока в преговорите и какъв мандат да получи той.

Мелони поиска въпросът да бъде обсъден на неформалната среща на Европейския съвет в Дъблин следващата седмица, а официално решение да се вземе на срещата на върха през декември, след координиране с Великобритания, Норвегия и други европейски партньори.