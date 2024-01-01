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е регистриранов румънския сеизмичен районв окръг, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика.Трусът е станалв близост до градовете Бузъу (25 км северно), Фокшани (41 км югозападно), Браила (82 км западно), Плоещ (86 км североизточно), Галац (87 км западно) и Слобозия (94 км северно).ч., също в окръг, е регистрирано по-слабо земетресениена дълбочина от 107,4 км.в окръг Бузъу бе регистрирано земетресениеприпомня Аджерпрес.