Наводненията вследствие на проливни дъждове в южната част на Тайланд причиниха смъртта на 25 души, съобщи днес тайландската Национална агенция за управление на бедствията, цитиран от Франс прес.

Властите съобщават, че най-тежко засегната от наводненията е провинция Сонгкла, където има 9 жертви.

WEATHER WARFARE ⚠️ Severe Flooding Devastates Southern Thailand, Displaces Thousands



Heavy flooding across seven southern provinces in Thailand has claimed at least four lives and displaced over 240,000 households. Thousands of villages remain submerged as rescue efforts… pic.twitter.com/IK6A2qWEWR