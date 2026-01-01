Десетки китове гринди бяха открити заседнали на плаж на Северния остров на Нова Зеландия, като спасителите се опитват да върнат обратно в морето малкото останали оцелели, съобщиха от Министерството на опазването на околната среда на страната, предаде Ройтерс.
Поне 20 кита са заседнали по крайбрежието на Нгави близо до нос Палисер – най-южната точка на Северния остров, уточниха от ведомството. Оттам съобщиха, че работят съвместно с местното маорско племе иви и организацията Project Jonah – група, специализирана в спасяването на заседнали китове. До момента два кита са върнати успешно във водата.
📰 NEWS: New Zealand: Dead whales found as rescuers battle mass stranding. Volunteers in New Zealand are working to save pilot whales stranded along the Wairarapa coast, near Cape Palliser. Source: Africanews English. https://t.co/JBIFe6Xwhf— PulseX (@PulseX24) November 5, 2026
Местни жители твърдят, че до 50 кита са заседнали на крайбрежната ивица през нощта, предаде радио Нова Зеландия. Повечето от тях вече са загинали от раните си, а доброволци се опитват да спасят оцелелите, като ги поливат с кофи с вода и ги покриват с мокри кърпи.
Local residents said that they had counted about 50 whales trapped among rocks along the coastline near Cape Palliser. Some said they had never witnessed pilot whales coming ashore in the area in more than four decades. https://t.co/YXtW507Ga2— The Star (@staronline) November 5, 2026
„Ужасно е. Тези, които са живи, поемат последните си глътки въздух“, каза местният жител от Нгави Роб Барг пред Радио Нова Зеландия.
В публикация във Фейсбук в четвъртък от Project Jonah съобщиха, че четири кита са живи и спасителите ще се опитат да ги върнат в морето по време на прилива.
Засядането на китове е сравнително често срещано явление в Нова Зеландия и съседна Австралия поради големите популации от китове гринди, живеещи в дълбоките океански води около двете островни държави. Причината за засядането на китовете остава неизвестна, уточнява Ройтерс.