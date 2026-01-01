Десетки китове гринди бяха открити заседнали на плаж на Северния остров на Нова Зеландия, като спасителите се опитват да върнат обратно в морето малкото останали оцелели, съобщиха от Министерството на опазването на околната среда на страната, предаде Ройтерс.

Поне 20 кита са заседнали по крайбрежието на Нгави близо до нос Палисер – най-южната точка на Северния остров, уточниха от ведомството. Оттам съобщиха, че работят съвместно с местното маорско племе иви и организацията Project Jonah – група, специализирана в спасяването на заседнали китове. До момента два кита са върнати успешно във водата.

Местни жители твърдят, че до 50 кита са заседнали на крайбрежната ивица през нощта, предаде радио Нова Зеландия. Повечето от тях вече са загинали от раните си, а доброволци се опитват да спасят оцелелите, като ги поливат с кофи с вода и ги покриват с мокри кърпи.

„Ужасно е. Тези, които са живи, поемат последните си глътки въздух“, каза местният жител от Нгави Роб Барг пред Радио Нова Зеландия.

В публикация във Фейсбук в четвъртък от Project Jonah съобщиха, че четири кита са живи и спасителите ще се опитат да ги върнат в морето по време на прилива.

Засядането на китове е сравнително често срещано явление в Нова Зеландия и съседна Австралия поради големите популации от китове гринди, живеещи в дълбоките океански води около двете островни държави. Причината за засядането на китовете остава неизвестна, уточнява Ройтерс.