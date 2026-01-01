Анархисти нападнаха студенти в Атина. Има ранени, предава БНР.
Трима са в болницата с травми, след като група от 50 души нападна студенти по време на студентско събрание в математическия факултет на Атинския университет.
Нападателите са хвърлили и коктейли "Молотов" срещу студентите, като двама са получили тежки изгаряния.
Според студенти, присъствали на инцидента, нападателите са били анархисти. Те са носели и хладно оръжие, а лицата им са били покрити с маски и шлемове. Един студент е ранен с брадва в крака.
Three Injured in Ax and Molotov Attack at Athens University (Greece) via @tovimagr | https://t.co/bpphOSMF8S— High Threat Response (@HT_Resp) November 4, 2026
Ръководството на университета е поискало помощ от полицията. На място са пристигнали и специалните части за борба с безредиците, които обаче не са успели да арестуват никого от нападателите.
Във връзка с инцидента се води разследване за ефективността на полицейските части по охрана на университетите.
Περίπου 50 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στον χώρο όπου γινόταν γενική συνέλευση φοιτητικών συλλόγων – Δύο τραυματίες πήραν εξιτήριο, ένας παραμένει στο νοσοκομείο. https://t.co/8HtFq4xjNs— Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) November 5, 2026
Опозицията иска отговор от вътрешния министър, как е било допуснато група от 50 души да влезе в университет и да постави на риск живота на студентите.
От днес е увеличена охраната на университета в Атина.