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Анархисти нападнаха студенти в Атина. Има ранени, предава БНР.

Трима са в болницата с травми, след като група от 50 души нападна студенти по време на студентско събрание в математическия факултет на Атинския университет.

Нападателите са хвърлили и коктейли "Молотов" срещу студентите, като двама са получили тежки изгаряния.

Според студенти, присъствали на инцидента, нападателите са били анархисти. Те са носели и хладно оръжие, а лицата им са били покрити с маски и шлемове. Един студент е ранен с брадва в крака.

Ръководството на университета е поискало помощ от полицията. На място са пристигнали и специалните части за борба с безредиците, които обаче не са успели да арестуват никого от нападателите.

Във връзка с инцидента се води разследване за ефективността на полицейските части по охрана на университетите.

Опозицията иска отговор от вътрешния министър, как е било допуснато група от 50 души да влезе в университет и да постави на риск живота на студентите.

От днес е увеличена охраната на университета в Атина.

БНР
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