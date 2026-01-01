В Перник пристигнаха 112 хиляди бюлетини за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Те бяха доставени тази сутрин под полицейска охрана на паркинга на Областната администрация в присъствието на представители на Районната избирателна комисия (РИК), областната администрация и полицията.

Броят на бюлетините, предназначени за 14-и многомандатен избирателен район - Перник, представлява 110 процента от броя на избирателите, съобщи председателят на РИК Христо Петров. Заедно с тях са получени и протоколите за предаване и приемане на изборните книжа.

Бюлетините са доставени от печатницата на Българската народна банка. Пратката включва общо пет палета - четири с бюлетини и един с протоколи. Останалите материали, сред които и ролките за машините за гласуване, са получени на по-ранен етап.

От РИК поясниха още, че организацията по разпределянето на изборните книжа е създадена и дейностите се изпълняват съгласно утвърдената хронограма. Ще бъдат положени усилия материалите да достигнат до секциите в региона в деня преди изборите.

Транспортирането на изборните книжа ще се извършва по утвърден график, под полицейска охрана и с участието на упълномощени представители на общинските администрации. Избирателните списъци ще бъдат предоставени чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и общинските администрации.

В област Перник машинно гласуване ще има в 157 избирателни секции, а в 23 от тях ще бъдат осигурени по две машини.