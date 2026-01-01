Космическият телескоп „Суифт“ на НАСА приключи близо 22-годишната си мисия, след като навлезе в земната атмосфера и изгоря над индонезийския остров Суматра. Апаратът оставя след себе си огромно научно наследство, допринесло за разгадаването на някои от най-мощните и загадъчни явления във Вселената, предаде научното издание „Лайв Сайънс“.

Американската космическа агенция очакваше по-голямата част от конструкцията да изгори при преминаването през атмосферата. Вероятността оцелели отломки да паднат в населена зона беше оценена на едно към 2100. Няма данни за пострадали или материални щети.

Изстрелян през ноември 2004 г., „Суифт“ беше създаден за откриване и изследване на гама-избухвания — изключително мощни космически експлозии, които се наблюдават в различни части на Вселената.

Трите телескопа на борда му позволяваха на учените да наблюдават космически явления в различни диапазони на електромагнитния спектър, включително ултравиолетова, видима и рентгенова светлина.

Едно от най-големите предимства на апарата беше способността му само за няколко минути да променя ориентацията си и да насочва инструментите си към внезапно възникнали събития, като експлозии на свръхнови звезди.

По оценки на НАСА наблюденията на „Суифт“ са допринесли за публикуването на приблизително 7000 научни изследвания. Телескопът оставя обширен архив от данни, който учените ще могат да анализират още дълги години.

Краят на мисията беше причинен от постепенното понижаване на орбитата вследствие на съпротивлението на разредените горни слоеве на земната атмосфера. Повишената слънчева активност засили този ефект и ускори падането на апарата към Земята.

По-рано през 2026 г. НАСА разгледа амбициозен план за спасяването на телескопа и удължаването на експлоатационния му живот.

През август частен роботизиран космически апарат, разработен от компанията „Каталист Спейс Текнолъджис“, трябваше да достигне „Суифт“ и да го изведе на по-висока орбита.

Мисията обаче се провали след изстрелването, с което беше пропусната последната възможност телескопът да бъде спасен от навлизането в земната атмосфера.