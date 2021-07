Актьоръте завел дело срещу компания за производство и продажба на канабис в щата Масачузетс, която използва без разрешение изображение на неговия филмов герой Борат върху рекламен билборд, съобщи Асошиейтед прес, като цитира съдебни документи от районен съд в Бостън.На билборда на компания "Солар Терапютикс Инк" е изобразенс вдигнати палци и прочутата реплика на Борат "It's nice!'' (Хубаво е!)"С използването на билборда, ответниците подвеждат обществеността, че Барън Коен лансира техните продукти и е свързан с техния бизнес", се посочва в иска, внесен в понеделник. В него се посочва, че актьорът никога през живота си не е използвал канабис и че никога не би участвал в рекламна кампания за канабиса, срещу каквото и да било възнаграждение.Билбордът, разположен край магистрала в щата Масачузетс, е бил свален през месец април, три дни, след като адвокати на Барън Коен предупреждават компанията, се посочва още в иска. С него британският актьор и регистрираната в Калифорния негова компания "Please You Can Touch LLC" искат обезщетение от 9 милиона щатски долара.