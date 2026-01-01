Опасно малък бюджет и само четири дни остават на Мариана и Любо, за да съберат последните печати от туристическата книжка. Тази събота от 16:30 ч. приключението „Свобода на колела“ ще мине през Сливен, Ямбол, Котел и чак до древния град Абритус край Разград – места, в които се преплитат история, традиции и духът на велики българи.
Първата спирка на двамата приключенци ще бъде къщата музей „Хаджи Димитър“ в Сливен – родният дом на един от най-големите български революционери. В музея в Ямбол ги очаква ренесансова експозиция, каквато не са срещали досега. Безистенът в града – покрит пазар в миналото, ще ги изненада с експонатите си, сред които няколко предшественика на кубчето на Рубик.
Намаляващият бюджет ще провокира кулинарна надпревара между двамата влюбени. Всеки от тях ще има ограничен бюджет за пазаруване, но кой ще приготви по-вкусна храна?
Между историята и готвенето, Мариана и Любо ще се върнат и към корените – с мил разговор с бабата и дядото на Любо, от които идва идеята за пътешествието. Природонаучният музей в Котел ще ги изуми с разнообразието от животински видове, а археологическият резерват Абритус – древен град, възникнал преди две хилядолетия върху тракийско селище, ще разкрие пред тях вълнуваща история и невероятен интерактивен музей.
По какъв начин приключенците ще преоткрият Хаджи Димитър и писателя Димчо Дебелянов? Кой ще спечели кулинарната надпревара и ще им остане ли бюджет, за да продължат пътуването? Гледайте „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA.
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