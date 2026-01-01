Кои са невидимите капани за женското здраве през есента? В подкаста NOVA LAB ГРИЖА Даниела Пехливанова и магистър фармацевт Мария Динева разказват кои са те. След края на отпускарския сезон с връщането към забързания всекидневен ритъм понякога пренебрегваме важните нужди на тялото, които може да доведат до нарушения в уринарния тракт.

Когато кафето измества водата: Дехидратацията дебне

Есента носи нови задачи и срещи, а чашата кафе се превръща в задължителен старт на деня. Но както посочва Мария Динева „Чашата кафе сутрин ни дава чудесен старт, но често в динамиката на деня забравяме, че и хидратацията е от изключително важно значение за здравето ни“. За разлика от лятото, през есента по-рядко посягаме към вода. Това е грешка, тъй като кофеинът в кафето е силен диуретик. „Приемайки го в прекомерни количества, предизвикваме дехидратация на организма... бъбреците започват да работят, отделя се повече вода с урината“, обяснява фармацевтът. За да избегнете този ефект, спазвайте правилото 1:1, към всяка чаша кафе добавете и чаша вода!

Препоръчителният дневен прием е 2-2,5 литра вода.

Сигналите на тялото и коварният цистит

Задържането на урина, често срещано при натоварено ежедневие, прави урината по-концентрирана и киселинна. Тя дразни пикочните пътища и създава идеална среда за развитието на бактерии.

Дори лека дехидратация може да причини умора и главоболие

Първите сигнали за проблем са дискретни: парене при уриниране, чести позиви, тежест в долната част на корема. Тези признаци често показват цистит – възпаление, причинено най-често от бактерията Escherichia coli. Тя използва своите „краченца“, за да се закрепи за стените на пикочния мехур и да предизвика инфекция.

Д-маноза: Естественият щит срещу инфекции

Когато бактериите вече са се закрепили, само водата не е достатъчна. На помощ идва Д-манозата – естествен монозахарид, открит в тялото и в плодове като червена боровинка. Механизмът ѝ е удивителен: „За бактериите деманозата изглежда по същия начин, както лигавицата на пикочния мехур... Те се прикрепят с техните краченца към деманозата, вместо към стените на пикочния мехур“. Така E. coli се неутрализира и изхвърля естествено с урината, без да причинява инфекция. За ефективна защита са необходими 2 грама Д-маноза дневно, което обикновено се набавя чрез специализирани добавки.

Профилактика през сезоните и интимен комфорт

Профилактиката е важна целогодишно, не само през студените месеци. Лятото с басейните, а през есента – преохлаждането и отслабеният имунитет създават рискове. „Именно когато се чувстваме най-добре е точният момент за превенция“, подчертава Мария Динева, тъй като много бактерии чакат своя удобен момент.

Интимният живот е тясно свързан с уринарния тракт при жените, които са четири пъти по-склонни към инфекции. Затова е важно да се избягват силно парфюмирани гелове, които нарушават естественото pH на интимната зона.

И още един съвет - при посещение на СПА престоят в топли басейни трябва да се ограничи до 20-30 минути, а мокрият бански да се сменя със сух. Тъй като локалното преохлаждане отслабва имунната защита. А при интимната хигиена по-малкото грижа означава по-добра защита, тъй като прекомерните продукти отмиват естествения баланс.

За превантивна грижа, Мария Динева препоръчва в есенната аптечка да има интимен гел с подходящо pH, продукт с 2 грама Д-маноза, перорален пробиотик и витамин D за имунитет.

Кога да потърсите лекар?

Профилактиката помага при първи симптоми на цистит, но не замества медицинската помощ. „В такива ситуации е задължително да потърсим лекар и да не се опитваме да се самолекуваме“, предупреждава фармацевтът. При температура или втрисане, медицинската консултация е задължителна.

Целият епизод на подкаста NOVA LAB Грижа може да видите в YouTube на @novalabofficial.