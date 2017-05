Европейският астронавт Песке се връща на Земята (ВИДЕО/СНИМКИ)

Seeing the Universe with new eyes https://t.co/JpROptL5HG — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 28 май 2017 г.

Френският астронавт, който вече си е приготвил куфарите за връщането на Земята след три дни, ще се прибере с "променен поглед" към Синята планета заради нейната "крехкост". Това доверява самият той в специално интервю за АФП.След почтина 400 км от повърхността на Земята, 39-годишният астронавт се усеща. "Дори си приготвих куфара", каза той във вторник по време на пряка връзка от европейския модул на МКС.Европейският астронавт и руският му колега ще заемат местата си в, който ще се отдели от МКС, за да се приземи около 3 часа и 20 минути по-късно в"Космосът малко ме промени", признава Томас Песке, който. Връща се със съзнанието, че "планетата ни наистина е бижу". "Да видиш планетата, да видиш нейната крехкост, да отстъпиш назад, това дава възможност да оцениш тази крехкост", каза той. "Ние не осъзнаваме колко тънка е атмосферата, до каква степен човек е в състояние да навреди на планетата и как тя трябва да бъде защитена", споделя той.По време на престоя си Томас Песке, излезе два пъти извън станцията като в същото времеси с широката публика благодарение на социалните мрежи."Направих почти всичко, което исках да направя. Основните цели на експедицията бяха изпълнени", подчерта той, жонглирайки с микрофона в условията на безтегловност.Както в края на ваканцията, когато си дете, астронавтът открива, че "в един момент си щастлив, че се връщаш, да се прибереш вкъщи, при семейството си, при своите приятели от детството и своя истински живот". Времето в околоземното пространство е било за него като "малки скоби извън нормалния живот"."Малко ми е тъжно, че напускам това пространство дотолкова, доколкото. В същото време,", казва астронавтът.Това, което му е липсвало най-много, е неговата компания, семейството, близките. Но също "възможността да се разхождаш свободно, да излезеш навън", да спортуваш на чист въздух, възможността да усетиш вятъра, дъжда.С руския си колега. Той проверява скафандъра, преповтаря процедурите. "Най-добрата. Технически сме готови, имаме доверие в системите, имаме, които ще ни помагат", уверен е космонавтът."Малко е опасно връщането в атмосферата. Усещаме се няколко пъти по-тежки, това разтърсва, физически има много ефекти не много приятни, но сме готови", казват още астронавтите.Няколко часаТомас Песке, Германия, където се намира. Медиците ще контролират здравословното му състояние и адаптацията след дългия му престой в безтегловност. Те ще бъдат там, за да продължат научната част на мисията. Те ще направят биопсия на мускулната тъкан на астронавта, той ще даде и проби от кръв и урина."Често имам усещането, че съм опитно зайче", признава самият Песке: "Но това е част от играта".Французинът се надява да си вземе "седмица почивка към края на юни". Ив края на август, най-вероятно вили вНа въпроса готов ли е да се върне в Космоса, той отговаря: "Мисля, че ще има много полети в бъдеще. Марс без съмнение ще бъде на дневен ред. Бих мечтал да отида там. Надявам се да стана част от екипажа, който ще замине един ден". "Ако не съм аз, няма да страдам много", добавя през смях астронавтът.