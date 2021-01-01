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Семейство от Луизиана забеляза делфин да плува по една от наводнените улици в градчето Слидел. Американският щат беше ударен от мощния ураган „Айда”. Много хора едва се измъкнаха от дъждовете и силните ветрове, съобщава NOVA


Заснетото видео с делфина, който плува  необезпокояван около потъналите под около метър вода къщи, предизвика голям интерес в социалните медии.

Ветеринарните власти в щата съобщиха, че ако делфинът не успее да намери сам пътя към Океана, са в готовност да му окажат помощ.

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